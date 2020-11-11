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Aktüel El yapımı oyuncak ile yetim ve öksüz çocukların yüzlerini güldürüyorlar
Aktüel

El yapımı oyuncak ile yetim ve öksüz çocukların yüzlerini güldürüyorlar

Yeniakit Publisher
2020-11-11 10:33:07 -
El yapımı oyuncak ile yetim ve öksüz çocukların yüzlerini güldürüyorlar

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Araban ilçesinde hayata geçirilen "Güçlü kadınlar, mutlu çocuklar" projesi kapsamında istihdam edilen 25 kadın, Türkiye'deki yetim ve öksüz çocuklara el yapımı oyuncaklar hazırlıyor.

Araban Kaymakamlığınca gerçekleştirilen projeyle istihdam edilen 25 kadın, el emeği göz nuruyla kesip biçip diktikleri el yapımı oyuncaklarla yetim ve öksüz çocukların yüzünü güldürüyor.

Kadınların 23 farklı karakter olarak hazırladığı ilk oyuncaklar ilçedeki 220 yetim ve öksüz çocuğa hediye edildi. Projenin devamında ise yapılacak oyuncaklar, ülke genelindeki öksüz ve yetim çocuklara ulaştırılacak.

Kaymakam Abdulhamit Mutlu, gazetecilere, ilçedeki çocukları ve kadınları düşünerek yola çıktıkları projeyi geliştirerek "Yetim gülerse, Türkiye güler" demeye başladıklarını ifade etti.

Ülke genelinde 335 bin yetim ve öksüz çocuk tespit ettiklerini anlatan Mutlu, "Bundan sonraki süreçte oyuncaklarımızı ülke genelindeki çocuklara ulaşacağız. Projeye destek olmak isteyen kardeşlerimizi de bir oyuncak maliyeti kadar destek olmaya davet ediyoruz." dedi.

Projede görev alan kadınlar ise böyle önemli bir çalışmanın içerisinde olmaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

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