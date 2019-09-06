Hepimizin zaman zaman eli ve ayağı üşür. Fakat altında yatan ciddi bir problem varsa, bu durum normal karşılanmaz. El ve ayak üşümesi neden olur? Eller neden üşür? Ayaklar neden üşür? İşte detaylar...

El ve ayaklardaki üşümenin birçok sebebi olabilir. Geçici olabileceği gibi, belirli hastalıkların belirtisi de olabilir. Damarların strese ya da soğuğa tepki vermesinin sonucunda, el ve ayaklar üşüyebilirler. Aynı zamanda kansızlık ve zayıf kan dolamasının bir tepkimesi de olabilir.

El ve ayak üşümesi nedenleri

- Hareketsiz ya da sigarayla yaşayan kişiler bu durumla karşılaşabilirler. Bu kişilerde genelde kalbin yeteri kadar kan pompalayamamasından kaynaklı, dolaşım zorluğuna bağlı bir üşüme hissi meydana gelir. Sık sık görülse de kısa süre içerisinde üşüme geçecektir.

- Anemi de bir üşüme sebebi olabilir. Şiddetli anemi hastaları, kırmızı kan hücrelerinin eksikliğinden kaynaklanan el-ayak üşümesi yaşayabilirler. Dengeli beslenme ve ilaç tedavisi ile bu sorun ortadan kaldırılabilir.

- Şeker hastalarının da üşüme problemleri olabilir. Yüksek kan seviyesi, kalp damarlarının daralmasına ve dolayısıyla kan akışının azalmasına sebebiyet verir. Bu da üşüme olarak kişiye yansır. Şeker hastalığının tedavisiyle ortadan tamamen kaldırılabilir.

-Duygu durum bozukluğu, stres gibi durumlar sonucunda kişi üşüyebilir. Vücudun verdiği tepki sonucunda üşüme meydana gelebilir. Sinirlilik ve gerginlik vücuttan atıldığında eski ısıya dönmek mümkündür.

- Kan damarlarının hasar görmesi sonucu, Raynaud fenomeni sinirlerinin zarar görmesine bağlı oluşan hastalık sonucunda da üşüme meydana gelebilir. Bu hastalık çok nadir görülür ve seyri uzundur.

- Hipotroidi hastaları da bu sorunla karşılaşabilirler. Tiroidin yeterli olmadığı zamanlarda vücudun verdiği bir tepkidir. Bu durumda, metabolizma da etkilenmiş olur. Metabolizma, kalp atışı ve sıcaklığı kontrol ettiği için vücut ısısı düşer.