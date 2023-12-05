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Ekonomi El Salvador Hükümeti'nin Bitcoin yatırımları kâra geçti
Ekonomi

El Salvador Hükümeti'nin Bitcoin yatırımları kâra geçti

Yeniakit Publisher
2023-12-05 09:32:00 -
El Salvador Hükümeti'nin Bitcoin yatırımları kâra geçti

Yeniden seçilmek için yarışan Nayib Bukele'ye göre El Salvador'un Bitcoin yatırımları, kripto para birimindeki son rallinin ardından kâra geçti.

Yeniden seçilmek için yarışan Nayib Bukele'ye göre El Salvador'un Bitcoin yatırımları, kripto para birimindeki son rallinin ardından kâra geçti.
Kampanyaya odaklanmak için geçen hafta başkanlık görevinden istifa eden Nayib Bukele, ülkenin Bitcoin yatırımlarının %2,84 arttığını ve ülkeye 3,6 milyon dolar kâr sağladığını söyledi.

Hükümetin Bitcoin'ini satmaya niyeti olmadığını ve uzun vadeli bir stratejinin parçası olarak pozisyonunu koruyacağını söyledi.

El Salvador, 2021 yılında Bitcoin'i yasal ödeme aracı olarak kabul eden dünyadaki ilk ülke olmuştu.

Bukele, suç oranını düşürdüğü için Şubat ayında yapılacak başkanlık seçimleri öncesinde anketlerde önde gidiyor. Kazanması halinde Haziran ayında ikinci bir beş yıl daha görev yapacak.

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