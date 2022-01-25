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Dünya El Salvador Devlet Başkanı Bukele'den Türkiye paylaşımı
Dünya

El Salvador Devlet Başkanı Bukele'den Türkiye paylaşımı

Türkiye'ye geçtiğimiz günlerde ziyarette bulunarak Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele, sosyal medya hesabından Türkiye ile ilgili paylaşımda bulundu.

Yeniakit Publisher
2022-01-25 19:23:00 - 2022-01-25 19:26:33
El Salvador Devlet Başkanı Bukele'den Türkiye paylaşımı

El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele, Türkiye ziyaretine yönelik sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Güzel insanların güzel ülkesi" ifadelerini kullandı.

"Osmanlı İmparatorluğu’nun hazinesine sahip çıkılması gururlandırdı"

Geçtiğimiz hafta Türkiye'yi ziyaret eden El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele, Twitter hesabından ziyaretine dair görüntülerin yer aldığı bir video paylaştı. Bukele videoyu paylaştığı mesajında, "Ah Türkiyem! Güzel insanların güzel ülkesi. Mustafa Kemal Atatürk’ün emanetine, Osmanlı İmparatorluğu’nun hazinesine bu denli sahip çıkılmasına şahit olmak beni hem mutlu etti hem de gururlandırdı" ifadelerini kullandı.

Bukele'nin Türkiye ziyareti

El Salvador Devlet Başkanı Bukele, Türkiye'ye 19-21 Ocak'ta resmi ziyarette bulunmuş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelmişti. Anıtkabir, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ), Ankara Üniversitesini de ziyaret eden Bukele'ye "Dostluk Payesi Beratı" verilmişti.

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