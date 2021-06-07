  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Çok sayıda kişi hastaneye başvurdu! Giriş çıkış kapatıldı
Valilik duyurdu! 49 kilo 918 gram esrar ele geçirildi
HDP'ye kapatma davasına AK Parti'den ilk açıklama
Şehit polisin kaza anı kameraya anbean yansıdı
Ekonomi El Salvador Bitcoin'i resmi para olarak tanımaya hazırlanıyor
Ekonomi

El Salvador Bitcoin'i resmi para olarak tanımaya hazırlanıyor

Kuzey Amerika ülkesi El Salvador, dünya genelinde tartışmalara neden olan Bitcoin'i resmi para olarak tanımaya hazırlanıyor.

Yeniakit Publisher
2021-06-07 15:28:00 -
El Salvador Bitcoin'i resmi para olarak tanımaya hazırlanıyor

El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele gelecek hafta Bitcoin'i yasal bir para birimi olarak tanımlayan yasa teklifini kongreye yollayacağını açıkladı. Yasanın kongreden geçmesiyle El Salvador Bitcoin'i resmi bir para birimi olarak tanıyan ilk ülke olacak. Şu anda ülkede para birimi olarak ABD Doları kullanılıyor

El Salvador Bitcoin'i yasal bir ödeme aracı olarak kabul etmeye hazırlanıyor. Miami'de düzenlenen Bitcoin 2021 Konferansı'na video mesaj yollayan El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele gelecek hafta Bitcoin'i ödeme aracı olarak tanımlayan yasayı kongreye yollayacağını açıkladı.

Söz konusu yasayla beraber ülkede kripto parayla ticaret yapılmasının önünde herhangi bir engel kalmayacak. El Salvador'da şu anda para birimi olarak ABD Doları kullanılıyor. Yasanın kongreden geçmesiyle dolarla beraber Bitcoin de günlük işlemlerde kullanılmaya başlayacak.

Bukele, mesajında bu kararın kısa vadede ülkede istihdamı ve finansal erişimi artıracağını belirtti. NayibBukele, kararın orta vadeli yararlarını da anlattı. Ancak bu esnada kopan alkış ve çığlık tufanı yüzünden mesajın söz konusu kısmı anlaşılamadı.

Bukele bu duyurunun yer aldığı videoyu sosyal medya hesaplarından 'Geleceğe hoşgeldiniz' mesajıyla paylaştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay