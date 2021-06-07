El Salvador Bitcoin'i resmi para olarak tanımaya hazırlanıyor

El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele gelecek hafta Bitcoin'i yasal bir para birimi olarak tanımlayan yasa teklifini kongreye yollayacağını açıkladı. Yasanın kongreden geçmesiyle El Salvador Bitcoin'i resmi bir para birimi olarak tanıyan ilk ülke olacak. Şu anda ülkede para birimi olarak ABD Doları kullanılıyor

El Salvador Bitcoin'i yasal bir ödeme aracı olarak kabul etmeye hazırlanıyor. Miami'de düzenlenen Bitcoin 2021 Konferansı'na video mesaj yollayan El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele gelecek hafta Bitcoin'i ödeme aracı olarak tanımlayan yasayı kongreye yollayacağını açıkladı.

Söz konusu yasayla beraber ülkede kripto parayla ticaret yapılmasının önünde herhangi bir engel kalmayacak. El Salvador'da şu anda para birimi olarak ABD Doları kullanılıyor. Yasanın kongreden geçmesiyle dolarla beraber Bitcoin de günlük işlemlerde kullanılmaya başlayacak.



Bukele, mesajında bu kararın kısa vadede ülkede istihdamı ve finansal erişimi artıracağını belirtti. NayibBukele, kararın orta vadeli yararlarını da anlattı. Ancak bu esnada kopan alkış ve çığlık tufanı yüzünden mesajın söz konusu kısmı anlaşılamadı.



Bukele bu duyurunun yer aldığı videoyu sosyal medya hesaplarından 'Geleceğe hoşgeldiniz' mesajıyla paylaştı.