El Nino gidiyor, La Nina geliyor! Uzmanlar duyurdu: Türkiye için peş peşe detaylarıyla paylaştı! Hava durumu

Hava sıcaklıkları yurt genelinde yavaş yavaş artmaya başladı. Ege bölgesinde sıcaklıkların mevsim normallerinin 1 ila 3 derece, iç kesimlerde ise 4 ila 8 derece üzerine çıkması bekleniyor. Öte yandan Adana'da termometreler 40 dereceye yaklaştı. TÜBA Çevre, Biyoçeşitlilik ve İklim Değişikliği Çalışma Grubu Üyesi Prof. Dr. Doğan Yaşar, "Geçtiğimiz nisan ayı 4.3 derece ile ortalamaların üstünde geçti. Olağanüstü sıcak geçti ama artık 1 yıla yaklaşıyoruz 'Süper El Nino' yavaş yavaş etkisini kaybediyor. Bunun arkasından 'La Nina' gelecektir. Şu anda bu sıcaklığa aldanmayalım" dedi.

Meteoroloji 2'nci Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada, mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının, Ege Bölgesi genelinde artarak, 5 Haziran Çarşamba gününe kadar kıyı kesimlerde mevsim normallerinin 1 ila 3 derece, iç kesimlerde ise 4 ila 8 derece üzerine çıkması beklendiği bildirildi.

İl merkezlerinde görülecek en düşük ve en yüksek hava sıcaklıklarının İzmir'de 31-35, Aydın'da 36-41, Çanakkale'de 29-35, Balıkesir'de 34-40, Manisa'da 35-41 derece olacağı belirtildi.

"SICAKLARDAN KORKMAYACAĞIZ"

Bu yıl mayıs ayında havaların biraz serin geçtiğine dikkat çeken TÜBA Çevre, Biyoçeşitlilik ve İklim Değişikliği Çalışma Grubu Üyesi Prof. Dr. Doğan Yaşar, "Özellikle tarımla uğraşanlar yeteri kadar sıcak olmadığı için şikayetçi. Ama şu an yeniden toparlandı, sıcaklıklar başladı. Sıcaklığın artması tarım ile uğraşanlar açısından çok güzel bir haber. Rekorlar kırılır mı? Mesela İzmir'de haziran rekoru 44.3 derece. Bu rekorun kırılacağını pek sanmıyorum. Belki Aydın çok daha sıcak olabilir ki zaten Türkiye'nin 2'nci en sıcak ilidir. İzmir ve diğer bölgeler yaklaşık 31-35 arası verirken, Aydın 41 gibi sıcaklar veriyor" diye konuştu.

"Sıcaklardan korkmayacağız" diyen Prof. Dr. Yaşar, "Sıcaklık arttıkça tarım ürünleri artar, yağışlar da artar, keyif de artar. Ancak, bizler, biraz sıcaklardan etkileniriz. Çok sıcaklarda özellikle saat 10.00 ile 17.00 arasında yaşlılar, tansiyon hastaları dışarı çıkmamalı. İşleri varsa da bu saatler dışında ayarlamalılar. Sağlık açısından kendimizi koruduğumuz sürece sıcaklıkların avantajı çok büyük" ifadelerini kullandı.

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"EL NİNA GİDİYOR, LA NİNA GELİYOR"

Geçen sene 'Süper El Nino' yaşandığını hatırlatan Prof. Dr. Yaşar, "Hala onun etkileri devam ediyor. 'Süper El Nino' okyanusların çok çok ısınması demek. Deniz suyu yaklaşık 2 derece kadar ısındı. Bu nedenle havalar çok sıcak geçti. Mesela geçtiğimiz nisan ayı 4.3 derece ile ortalamaların üstünde geçti. Yaklaşık olarak 16.3 derecelere çıktı ki Türkiye'de nisan ortalama sıcaklığı 12 derecelerdedir. Olağanüstü sıcak geçti ama artık 1 yıla yaklaşıyoruz 'Süper El Nino' yavaş yavaş etkisini kaybediyor. Bunun arkasından 'La Nina' gelecektir. Şu anda bu sıcaklığa aldanmayalım. Yavaş yavaş hava sıcaklıkları tekrar normale dönecektir. Bu yaz sıcaklık rekorları kırılabileceğine pek katılmıyorum. 'Süper El Nino' devam ederse olabilir ama büyük ihtimalle 'La Nina' yani soğumaya dönüş olacaktır" dedi.

"ÇOK SICAK DÖNEMLERİN SONUNA GELİYORUZ"

"Geçtiğimiz sene Dünya Meteoroloji Örgütü 4 Temmuz'da 'Süper El Nino olabilir' diye bir uyarı yapmıştı ki zaten gerçekleşti. Hatta 23 Temmuz'da Türkiye'de, İzmir'de 32.3 ile deniz suyu sıcaklık rekoru kırıldı. Çok ciddi bir rakam. Bu yıl şu anda herhangi bir şey yok. Hatta serin bile gidiyor. Şu an denize gidenler 'Üşüyoruz' diyorlar. Evet bu doğal bir şey. Yani artık 'Süper El Nino'nun yani çok sıcak dönemlerin sonuna geliyoruz. Yeniden mevsim normaline doğru bir hareket başladı. Büyük olasılıkla 'La Nina' başlayacaktır, hava soğuyacaktır."

ADANA'DA TERMOMETRELER 40 DERECEYE YAKLAŞTI

Meteorolojinin aşırı sıcak uyarısı yaptığı Adana’nın Kozan ilçesinde termometreler 40 derece ve üzerini gösterirken nemle birlikte sıcaklık daha yoğun hissedildi. Vatandaşlar bir anda bastıran aşırı sıcak nedeni ile tabiat parkı ve doğal kaynak sularına akın ederek serinlemeye çalıştı.

Alapınar Mesire Alanı'nda gençler doğal kaynak suyuna girerek serinlerken, Dağılcak Tabiat Parkı'nda ise aileler kaynak suda hem serinledi hem de aileleri ile birlikte piknik yaptı.

Aşırı sıcaktan kaçtıklarını ve serinlemek için geldiklerini aktaran Levent Biçer, aşırı sıcak olduğunu söylenenden, hissedilenin daha da sıcak olduğunu ifade etti.

İkranur Biçer ise, "Kendimizce serinlemek için bir yer bulduk" diyerek, "50 dereceyi yaz başında hissediyoruz şuan Temmuz Ağustos ayını düşünemiyoruz” dedi.

Kozan’da bir günde aşırı sıcak hava ile karşılaştıklarını kaydeden Sultan Sarraf ise hissedilir sıcağın 40 derece üzeri olduğunu kaydederek ailesi ile birlikte su kaynaklarına geldiklerini ifade etti.