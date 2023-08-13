El Nino dünyanın başına bela oldu! Tüm hava dengesi bozuldu

Temmuz ayından itibaren Türkiye'yi etkisi altına alan El Nino sıcakları, ülkede son yılların en sıcak ve kurak yaz ayının yaşanmasına neden oldu.

Havayı kızıştıran ve bölgelere göre nefes almayı dahi etkileyen El Nino sıcak hava dalgası, günlük hayatı da oldukça olumsuz etkiledi. Öyle ki uzmanlar sık sık 65 yaş üzeri, kronik hasta, hamile ve çocukları günün belirli saatlerinde dışarı çıkmamaları konusunda uyardı.

Ağustos ayının ortalarına geldiğimiz bu günlerde herkes sonbahar serinlikleri için gün sayarken, meteoroloji uzmanları korkutan haberi verdi. Avrupa meteoroloji uzmanları, El Nino'nun Ekim ayından itibaren başka modeliyle Türkiye'de kalmaya devam edeceğini belirtti.

Sıcak hava dalgasında olduğu gibi yağışlarda da gittiği bölgeleri etkileyen El Nino'nun yağışı ise hiçbir yağışa benzemiyor. Uzmanlar Türkiye'yi "Böylesini daha önce görmediniz" diyerek uyardı.

Türkiye'den gitmiyor!

Meteoroloji Uzmanı Kerem Ökten, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Avrupa meteoroloji kaynaklarının üstüne basa basa Ekim, Kasım ve Aralık aylarından Türkiye'ye bol yağış verdiğini belirterek şu paylaşımı yaptı:

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