El-Kuddûsne demek? El Kuddus anlamı nedir?

Sıkça merak edilen ve anlamları araştırılan Allah'ın (C.C) isimlerinden El-Kuddûs'ü sizler için yazdık. Peki ama El-Kuddûs ne demek? El-Kuddûs Kur-an'da hangi ayetlerde geçiyor? El-Kuddûs'ün anlamı nedir? İşte detaylar...

El-Kuddûs ism-i şerîfi, Kur’ân-ı Kerîm’de Haşr Sûresi’nin 23. âyet-i kerîmesinde ve Bakara Sûresi’nin 30. âyet-i kerîmesinde geçmektedir.

Kuddûs; hatadan, gafletten, âcizlikten, her türlü eksiklikten uzak, pek temiz, bütün kemâl sıfatları üzerinde toplamış, bütün övgülerin üstünde olan demektir. Her türlü ayıptan, kusurdan ve ihtiyaçtan uzak olan, her türlü hayır ve bereketin kaynağı olan mübarek zât demektir. Her türlü eksiklikten, lekeden, pastan, kirden son derece temiz demektir.

O hatâdan, gafletten, acizden ve her türlü eksiklikten çok uzak ve pek temiz olan şanı yücedir.