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Dünya El-Kassam'ın füzesiyle 1 İsrail askeri öldürüldü
Dünya

El-Kassam'ın füzesiyle 1 İsrail askeri öldürüldü

İsrail ordusu, Gazze sınırına El-Kassam tarafından ateşlenen bir zırh karşıtı füzeyle, 1 askerlerinin öldüğünü doğruladı.

Yeniakit Publisher
2021-05-12 17:46:00 - 2021-05-12 18:23:43
El-Kassam'ın füzesiyle 1 İsrail askeri öldürüldü

İsrail ordusu, Gazze sınırına El-Kassam tarafından ateşlenen bir zırh karşıtı füzeyle, 1 askerlerinin öldüğünü doğruladı.

İsrail Gazze'ye hava saldırısı düzenliyor

Mescid-i Aksa’ya baskın yapan ve Filistinlilere ses bombası ile saldıran İsrail’in insanlık dışı uygulamaları şiddetini artırarak devam ediyor. Gazze Şeridi’nde hava harekatı düzenleyen İsrail, aralarında çocukların da bulunduğu onlarca sivil Filistinliyi öldürürken yüzlercesini de yaraladı.

Tel-Aviv'de saldırı başlatıldı

Kadın-çocuk demeden Filistinliler, İsrail güvenlik güçlerine direnirken; Hamas, Filistinlileri hukuksuz bir şekilde yerleşim yerlerinde göç etmeye zorlayan İsrail'e tanıdığı sürenin dolmasının ardından Tel Aviv'e saldırı başlattı.

Filistinli gençler işgalcileri bağlıyor

Bu saldırılar İsrail'de ağır bir yara açarken, Filistinli gençler Lod şehrinde kontrolü ele geçirdi. Filistinli gençler şehirde İsrail bayraklarını direklerden indirerek Filistin bayraklarını astı. Bölgede kendilerine direnen işgalci siyonistleri ise bantla bağlayarak etkisiz hale getiriyorlar.

1 İsrail askeri öldürüldü

Öte yandan İsrail ordusu, 1 askerlerinin öldürüldüğünü doğruladı.

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Yorumlar

Hamit

Ateşin bol olsun.
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MEHMET DEMIRCI

geber pis yahudi... yanarak geberdin yanarak cehennemde kal....çıkma , çıkama, çıkartılma cehennemden.
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