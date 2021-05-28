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Dünya El-Kassam Tugaylarından askeri geçit töreni
Dünya

El-Kassam Tugaylarından askeri geçit töreni

​HAMAS'ın askeri kanadı İzzettin El-Kassam Tugayları, Kudüs Kılıcı Savaşı'nın zaferini kutlamak için bir askeri geçit töreni düzenledi.

Yeniakit Publisher
2021-05-28 00:03:00 - 2021-05-28 00:03:35
El-Kassam Tugaylarından askeri geçit töreni

Siyonist işgal rejiminin barbar saldırılarına karşı destansı bir direniş sergileyen İslami Direniş Hareketi (HAMAS) zaferi kutlamak amacıyla bugün Han Yunus'ta bir askeri geçit töreni düzenledi.

Törende mücahitler, makinalı tüfeklerin yanı sıra füze ve havan ve roketlerle gövde gösterisi yaptı.  El- Kassam Tugaylarının geçişi sırasında Han Yunuslular, el sallayarak mücahitlere destek mesajları verdi.

İşgal rejimi 10 Mayıs'ta Gazze Şeridi'ne yönelik havadan ve karadan saldırılarına karşılık veren El Kassam Tugayları, işgalcilerin kalbi olan Tel Aviv'i, gaz ile petrol tesislerini ve havaalanı gibi stratejik yerleri vurmuştu.

Barbar saldırıları karşısında direniş guruplarının misillemesi karşısında afallayan terör rejimi, HAMAS'ın şartlarını kabul ederek 11 gün sonra ateşkes ilan etmek zorunda kalmıştı.

 

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