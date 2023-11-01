El Kassam Tugayları İsrail ordusunu hallaç pamuğuna çevirdi!

Hamas’ın 7 Ekim’deki saldırılarından bu yana Gazze’ye yönelik hava operasyonlarını sürdüren, son günlerde Gazze sınırları içerisinde kara operasyonları da yürütmeye başlayan İsrail’in, Hamas’ın silahlı kanadı El Kassam Tugayları ile yoğun çatışmalar yaşadığı ifade ediliyor. Gazze’ye yönelik hava ve kara operasyonlarını genişleten İsrail Ordusu, dün iki mülteci kampına hava saldırısı düzenledi. Gazze’nin en büyük mülteci kampı olan Cibaliye’de ilk belirlemelere göre 100 kişi, Nuseyrat kampında da 20’den fazla kişi hayatını kaybetti.

Gazze’ye yönelik saldırılarını sürdüren ve Gazze sınırları içerisinde kara operasyonlarına başlayarak Hamas’ın silahlı kanadı El Kassam Tugayları ile çatışmalara giren İsrail, dün iki mülteci kampına düzenlediği hava saldırısında 100’den fazla kişinin ölümüne, 150’den fazla kişinin de yaralanmasına neden oldu. Dün önce Nuseyrat mülteci kampına hava saldırısı düzenleyerek burada düğün salonunun da bulunduğu 24 katlı bir binayı yerle bir eden İsrail, saatler sonra da Gazze’deki en büyük mülteci kampı olan Cibaliye’yi bombaladı. F-16 uçaklarıyla gerçekleştirildiği belirtilen hava saldırısı sonucu ilk belirlemelere göre 50 kişinin hayatını kaybettiği, 150 kişinin de yaralandığı haber verildi. Ancak Hamas’a bağlı olan Sağlık Bakanlığı, enkaz altında çok sayıda kişinin bulunduğunu, ölü sayısının artabileceğini, en az 100 ila 400 kişinin hayatını kaybetmiş olabileceğini açıkladı. Saldırıda 20 binanın tamamen yok olduğu da kaydedilirken, tonlarca bomba atıldığı öne sürüldü. Söz konusu kamp, yaklaşık bir hafta önce de bombardımanın hedefi olmuştu.

‘HEDEF HAMAS KOMUTANI’

İsrail ordu sözcülerinden Daniel Hagari, saldırıyı kendilerinin yaptığını, amaçlarının ise Hamas komutanı İbrahim Biari’yi öldürmek olduğunu kaydetti. Cibaliye merkez taburunun komutanı olan ve Gazze’nin kuzeyindeki tüm çatışmaları denetleyen Biari’nin, saldırıda öldüğünden emin olduklarını söyleyen Hagari, amaçlarına ulaştıklarını öne sürdü. İsrail Savunma Güçleri’nden (IDF) yapılan resmi açıklamada da, uçakların Hamas komutanlarından Biari’nin kampta olduğu istihbaratı üzerine bir saldırı düzenlediğini, bu kişinin, 7 Ekim’deki saldırıları yöneten komutanlardan biri olduğu bilgisini verdi.