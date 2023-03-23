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Dünya El Kaide'nin rehin aldığı ABD ve Fransız vatandaşları...
Dünya

El Kaide'nin rehin aldığı ABD ve Fransız vatandaşları...

Yeniakit Publisher
2023-03-23 17:51:00 -
El Kaide'nin rehin aldığı ABD ve Fransız vatandaşları...

Mali'de El Kaide tarafından rehine olarak tutulan iki Batılı rehinenin serbest bırakıldığı bildirildi.

Mali'de El Kaide'nin Batı Afrika kolu Cemaat Nusret el İslam vel Müslimin (CNİM) tarafından rehine olarak tutulan iki Batılının 20 Mart günü serbest bırakıldığı bildirildi.

ABD ve Fransa'dan yapılan açıklamaya göre ABD vatandaşı Jeff Woodke ve Fransız vatandaşı Olivier Dubois serbest bırakılarak Nijer yönetimine teslim edildi.

Woodke 2016 yılında Nijer'de, Dubois ise 2021 yılında Mali'de alıkonulmuştu.

İki ismin serbest kalması için uzun süredir yerel yönetimlerle ve cihat yanlısı gruplarla temasların devam ettiği ifade ediliyordu.

ABD ve Fransa, serbest kalan rehineler için CNİM'e fidye ödemediklerini öne sürdü. Ancak bu iddiaların gerçeği yansıtmadığı ve grubun rehinelerin serbest kalması karşılığında yüklü miktarda fidye elde ettiği düşünülüyor.
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Halihazırda grubun elinde en az 6 Batılı rehinenin daha olduğu biliniyor.
Kaynak: Mepa News

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