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El işlemesi ürünler görücüye çıktı

Aydın’ın Didim ilçesinde, ev hanımlarının hazırladığı el işlemesi ürünlerin yer aldığı sergi ilgi görüyor.

06 Ağustos 2019 Salı 09:04
El işlemesi ürünler görücüye çıktı

Aydın’ın Didim ilçesinde, ev hanımlarının hazırladığı el işlemesi ürünlerin yer aldığı sergi ilgi görüyor.


Didim’de, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Halk Eğitim Merkezi ile belediye işbirliğinde açılan kurslarda eğitim alan kursiyerlerin düzenledikleri serginin ilgi gördüğünü belirten ev hanımı Ülsen Kaya, turizm sezonu boyunca belediyenin denetiminde Altınkum’da açılan sergilerde kursiyerlerin gerek kurs aldıkları süre içerisinde gerek evde hazırlamış oldukları el işi nakış, ahşap boyama, resim, süs çantaları, boncuk işlemeler gibi el işi ürünleri sergileme imkanı buldukları söyledi. Kaya, çoğunluğun ev hanımı olan kursiyerlerin satışlardan elde ettikleri para ile mutfak masraflarını çıkarma imkanı bulduklarını belirtti.


Tatil için Didim de olduklarını belirten Bilgisayar Mühendisi Pınar Toker ise, İzmir’de yaşadıklarını ifade ederek, Kaymakamlık ve Belediyenin işbirliğindeki proje kapsamında kadınlara yönelik mesleki kursların açılıp kadının kendi ev ekonomisine katkı sağlamasının önemine değindi. Toker, sergideki ürünleri çok beğendiğini ve bir kaç parça aldığını sözlerine ekledi.

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Haber Tarihi: 06 Ağustos 2019 Salı 09:04
  1. sergi

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