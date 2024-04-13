  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Alarm durumuna geçtiler: Artık Türkiye’nin tüm askeri kararlarını izlememiz gereken bir aşamaya girmiş bulunmaktayız

AK Parti’den flaş karar! Bayram tatili sonrası o konuda harekete geçilecek

Bir dönem dünyanın en iyi peyniri seçilmişti! Ünlü peynir markası iflas etti

Norveç ve İspanya'dan İsrail'e tokat! Tanımaya hazırız!

Kur'an-ı Kerim yakan Momika'ya ödül gibi muamele! Serbest bırakıldı!

"Alevilerin neden bir PKK'sı olmalıydı" yazısıyla gündeme gelmişti... Gereken yapıldı!

Türkiye ile doğalgaz anlaşması yapan ülkeden kurnazlık! 'Anlaşma gayrimeşru' deyip iptal etmek istiyorlar

Hindistan ordusundan skandal Türkiye kararı! Verdikleri sözü tutmadılar, 2,3 milyar dolarlık anlaşma çöp oldu

Bu bir film değil ama! Başrolde ünlü bir oyuncu var

Çok sayıda ölü ve yaralı var! Bayram tatilinde acı bilanço
Yaşam El frenini çekmeyi unutunca 3 araca çarptı!
Yaşam

El frenini çekmeyi unutunca 3 araca çarptı!

Yeniakit Publisher
2024-04-13 18:35:00 -

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde sürücüsünün el frenini çekmeyi unuttuğu minibüs yokuşta hareket ederek park halinde olan 3 araca çarptı.

Kaza, Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesi Gaziosmanpaşa Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Ergin Sokak üzerinde bulunan 59 S 2209 plakalı minibüs, şoförü el frenini çekmeden park edince birkaç dakika içerisinde hareket etti. Geri geri giderek yaklaşık 300 metre seyir eden minibüs yol kenarında park halinde bulunan 4 araca çarparak durabildi. Yaşanan kazada ayrıca bir telefon direği de devrildi. Kazada ölü ve yaralı olmazken minibüs ve 3 araçta maddi hasar oluştu. İhbar nedeniyle olay yerine gelen polis ekipleri kazayla ilgili incelemesini sürdürüyor.

 

Dron ile görüntülendi! Akın akın dönüyorlar!
Dron ile görüntülendi! Akın akın dönüyorlar!

Yaşam

Dron ile görüntülendi! Akın akın dönüyorlar!


ÖNE ÇIKAN VİDEO

3 günde 22 bin kişi akın etti
3 günde 22 bin kişi akın etti

Yaşam

3 günde 22 bin kişi akın etti

Kış uykusundan uyandı dronu selamladı
Kış uykusundan uyandı dronu selamladı

Yaşam

Kış uykusundan uyandı dronu selamladı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23