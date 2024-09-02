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Gündem El freni çekilmeyen otomobil uçuruma yuvarlandı
Gündem

El freni çekilmeyen otomobil uçuruma yuvarlandı

Yeniakit Publisher
2024-09-02 22:52:00 -
El freni çekilmeyen otomobil uçuruma yuvarlandı

Ankara’nın Keçiören ilçesinde el frenini çekilmeyen otomobil, uçurumdan yuvarlandı.

Olay, akşam saatlerinde Ankara’nın Keçiören ilçesi Şehit Mustafa Keskin Caddesi 1316 sokakta meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, 34 GEG 852 plakalı otomobilin sürücüsü, evinin önüne aracını park etti.

Yol kenarına park edilen ve el freni çekilmeyen otomobil düz bir şekilde kayarak uçurumdan yuvarlandı.

Kazayı gören vatandaşlar durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Uçuruma yuvarlanan araç vinç yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.

Polis ekipleri olay ile ilgili inceleme başlattı.

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