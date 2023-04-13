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Gündem El freni çekilmeyen minibüs sokak satıcısını ezerek ölümüne sebep oldu!
Gündem

El freni çekilmeyen minibüs sokak satıcısını ezerek ölümüne sebep oldu!

Yeniakit Publisher
2023-04-13 23:46:00 - 2023-04-14 00:30:06

Meksika’da el freni çekilmeden park edilen minibüs, hareket ederek sokak satıcısını ezdi.

Tlalnepantla şehrinde kuyumcu dükkanına gelen bir kişi, zırhlı minibüsünün el frenini çekmeyi unuttu. Park halindeyken hareket etmeye başlayan ve geri geri ilerleyen minibüs, sokakta bulunan bir tezgaha çarparak durdu.

Tezgahın başında bulunan 59 yaşındaki satıcı kazada hayatını kaybetti.

Şoför kaçmaya çalıştı

Görgü tanıkları, kaza sonrasında minibüs şoförünün aracı tekrar park ettiğini, iş arkadaşlarının ise sokak satıcısına yardım etmeye çalıştıklarını söyledi.

Minibüs şoförü, satıcının hayatını kaybettiğini öğrenmesinin ardından olay yerinden kaçmaya çalıştı. Çevredekiler tarafından yakalanan şoför, güvenlik güçlerine teslim edildi. Hakkında yasal işlem başlatılan şoför, tutuklandı.

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