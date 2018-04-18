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El freni çekilmeyen kamyonet kayarak yol kenarında bekleyen 10 kişinin arasına daldı

Kamyonet ve motosiklet arasında sıkışan bir kadının ayağı kırıldı. Dehşet anları güvenlik kamerasına yansıdı.

18 Nisan 2018 Çarşamba 16:54
El freni çekilmeyen kamyonet kayarak yol kenarında bekleyen 10 kişinin arasına daldı

Olay öğle saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre süt ürünleri dağıtımında kullanılan kamyonetin şoförü park ettiği aracın el freni çekmeyi unuttu. Bir süre sonra yokuştan kaymaya başlayan kamyonet yol kenarında bekleyen vatandaşların üstüne doğru geldi. Kamyonetin üzerlerine geldiğini son anda fark eden 10 kişilik grup bir anda kaçmaya başladı.  

Kaçmaya fırsat bulamayan Hicran Özçelik Yetkin motosiklet ile kamyonet arasında sıkıştı. Olayı gören vatandaşlar yardıma koşarak hep birlikte kamyoneti iterek arada sıkışan kadını kurtardı. Ayağı kırılan Hicran Özçelik Yetkin hastaneye kaldırıldı. Yaşanan olay güvenlik kamerasına yansırken kaza sonrası soruşturma başlatan polis kamyonet sürücüsünü gözaltına aldı.

Görüntülerde kamyonet kaymaya başlıyor. Bu sırada bekleyen 9 kişi son anda kamyonu fark ediyor. Vatandaşlar kaçarken kamyonetin içinde bulunan bir kişi de can havaliyle yola atlıyor. Yetkin motosiklet ile kamyonetin arasında sıkışıyor. Vatandaşlar hemen yardıma koşarak Yetkin'i kurtarıyor.

Haber Tarihi: 18 Nisan 2018 Çarşamba 16:54
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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