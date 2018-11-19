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El freni çekilmeyen kamyon, 10 metreden düşüp dik kaldı

Hakkari'de el freni çekilmeden park edilen bir kamyon, kayarak 10 metre yükseklikten düştü.

19 Kasım 2018 Pazartesi 17:42
El freni çekilmeyen kamyon, 10 metreden düşüp dik kaldı

Hakkari'de, sürücüsünün yol kenarına park edip, el frenini çekmeden indiği kamyon, bir süre sonra hareketlenip, yaklaşık 10 metreden düştü. Yaralanan olmazken, kamyon, bir süre dik olarak düştüğü yerde kaldı.

Olay, öğle saatlerinde, Bağlar Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün ismi açıklanmayan, 65 BA 650 plakalı, süt ve ayran yüklü kapalı kasa kamyon, yol kenarına park edildi. Sürücü, el frenini çekmeden araçtan indi. Kamyon, bir süre sonra hareketlenip, yaklaşık 10 metreden düştü. Yaralanan olmazken, itfaiye ve AFAD ekiplerinden aracın kaldırılması için yardım istendi. Ekipler gelene kadar kamyon, düştüğü yerde bir süre dik olarak kaldı. Kamyon, ekiplerin gelip, çalışma yapmasıyla halat ile çekilerek, kaldırıldı.

Haber Tarihi: 19 Kasım 2018 Pazartesi 17:42
  1. Hakkari
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