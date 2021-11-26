  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem El Ezher karşı çıktı! Dinler arası diyalog yeni adla geldi
Gündem

El Ezher karşı çıktı! Dinler arası diyalog yeni adla geldi

FETÖ’nün dinler arası diyalog projesine benzer bir proje Ortadoğu’da “İbrahimi dinler” adıyla yürütülüyor. Mısır’da hem El Ezher’in baş imamı Ahmed El Tayyib hem Hıristiyan temsilciler çalışmalara tepki gösterdi.

Yeniakit Publisher
2021-11-26 11:56:00 - 2021-11-26 11:56:46
El Ezher karşı çıktı! Dinler arası diyalog yeni adla geldi

FETÖ’nün Türkiye’de uygulamaya çalıştığı dinler arası diyalog Ortadoğu’da gündemde. Bu kez projenin başında Amerika ve İsrail var. Projenin belirtilen amacı dinler arası farklılıkları ortadan kaldırmak ve çatışmaları sona erdirmek. Birçok ülkede kurulan ‘manevi diplomasi merkezi’ adıyla kurulan yerlere 3 büyük dinin üst düzey din adamlarını davet ediliyor. Ortadoğu’da kalıcı barışın sağlanması için ‘İbrahimi dinin yayılması gerektiği’ mesajını veriyorlar. İsrail ile normalleşmenin çerçevesini genişletmek ve bir üst aşamaya geçmek adına yeni dinin ortaya atıldığı iddia ediliyor.

Bu projenin son halinin geçen yıl Harvard Üniversitesi’nde hazırlandığı ve Amerikan İstihbarat Teşkilatı’nın (CIA) kısa sürede devreye sokulduğu öne sürülüyor. Rockefeller ailesinin bu yeni din projesine para desteği sağladığı iddia ediliyor. Bu çerçevede son günlerde Arap dünyasında artan İbrahimi din tartışmalarına son noktayı koymak adına Mısır’daki El-Ezher Camii’nin Baş İmamı Şeyh Ahmed El Tayyib bir açıklama yaptı ve yeni İbrahimî dine daveti reddettiğini duyurdu.

El Tayyib, “Anlaşmazlıkları ve çatışmaları ortadan kaldırılması çağrısı gibi görünse de aslında bu inanç özgürlüğüne el koyma çağrısıdır. Rengi, tadı ve kokusu olmayan yeni bir dinin ta kendisidir.” dedi.

Mısır’daki Hıristiyanlar da tepkisini ortaya koydu. Mısırlı Kıpti Peder Benjamin Al-Muharraki, İbrahimi dine çağrıyı reddettiğini, çünkü bu çağrının dinin sömürüsü altında siyasallaştırılmış bir çağrı olduğunu açıkladı. El Tayyib’in açıklamasının ardından sosyal medyada İbrahimi dini savunucuları harekete geçti. El Ezher’in araştırmacılardan olan Abdullah Rüşdi, İbrahimi fikrin emeklemeden öldürülmesine karşı olduğunu yazdı. İbrahimi terimi ilk kez geçen yıl Eylül ayında BAE ve Bahreyn’in İsrail ile normalleşme anlaşması imzalamasıyla başlamıştı.

Kaynak: Yeni Şafak

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Bozok

Zaten Yahudilik ve Hıristiyanlık bozulmuş, Asıl gaye İslam dinini bozmak.
  • Yanıtla

resat

bu durumda gösteriyorki bu proje fetöye dikte edilmiş bu projenin sahibi fetönünde sahibidir...
  • Yanıtla
TÜM YORUMLARA GİT
THY, Avrupa'da ikinci oldu
Ekonomi

THY, Avrupa'da ikinci oldu

Türk Hava Yolları, 24 Kasım'da günlük 969 sefer yaparak Avrupa'da en çok uçuş gerçekleştiren 2. hava yolu şirketi oldu.

Bahçeli ile CHP'li isim arasında dikkat çeken görüşme
Gündem

Bahçeli ile CHP'li isim arasında dikkat çeken görüşme

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile CHP İzmir Milletvekili Atilla Sertel arasında dikkat çeken bir görüşme gerçekleştirildi.
Türkiye'den Rusya'ya taziye mesajı
Dünya

Türkiye'den Rusya'ya taziye mesajı

Dışişleri Bakanlığı, Rusya'nın Kuzbass bölgesinde bir madende yaşanan kazada yaşamını yitirenler için taziye mesajı paylaştı...

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay