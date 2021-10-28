  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Kadın - Aile El emeği göz nuru ürünlerini sergilemeye hazırlanıyor
Kadın - Aile

El emeği göz nuru ürünlerini sergilemeye hazırlanıyor

Afyonkarahisar'ın Şuhut İlçe Halk Eğitim Merkezi'nde el sanatları kursiyerleri el emeği göz nuru ürünlerini sergilemek için çalışmalarına tam gaz devam ediyor.

Yeniakit Publisher
2021-10-28 11:15:00 -
El emeği göz nuru ürünlerini sergilemeye hazırlanıyor

Afyonkarahisar'ın Şuhut İlçe Halk Eğitim Merkezi'nde el sanatları kursiyerleri el emeği göz nuru ürünlerini sergilemek için çalışmalarına tam gaz devam ediyor.

Şuhut Halk Eğitim merkezinde el sanatları kursiyerleri tarafından el emeği göz nuru ürünler hummalı bir çalışma sistemi ile görücüye çıkmak için hazırlanıyor. Birbirinden güzel el sanatı ürünlerini sergilemek için çalışmalarına önem veren kursiyerler maharetlerini sergilemeye devam ediyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Skandal görüntüye sosyal medyada tepki yağdı! Canlı yayında başını açtırdı
Dünya

Skandal görüntüye sosyal medyada tepki yağdı! Canlı yayında başını açtırdı

Fransa'da İslam düşmanı cumhurbaşkanı aday adayı olan Eric Zemmour, sokak röportajında, gerçekte tesettürlü olmadığı öğrenilen kadına canlı ..
Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz? Son anket yayımlandı: Millet İttifakı'na şok!
Gündem

Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz? Son anket yayımlandı: Millet İttifakı'na şok!

Siyasi partiler, 2023 seçimlerine yönelik çalışmalarını yürütürken ASAL Araştırma Şirketi son anketi yayımladı. “Bu Pazar bir genel seçim ol..
Meteoroloji'den sıcaklık uyarısı
Gündem

Meteoroloji'den sıcaklık uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü haftalık hava durumu raporuna göre; hava sıcaklıklarının bugün ve cuma günü iç ve doğu kesimlerde azalacağı anca..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay