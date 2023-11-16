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Siyaset El ele şer ittifakını hortlatma telaşı
Siyaset

El ele şer ittifakını hortlatma telaşı

Yeniakit Publisher
2023-11-16 10:42:00 -
El ele şer ittifakını hortlatma telaşı

CHP İstanbul, Ankara ve İzmir’i elinde tutmak için 14-28 Mayıs yenilgilerinin ardından dağılan 7’li masayı yeniden kurmaya çalışıyor. Kulislerde İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Genel Başkan yaptığı Özgür Özel’in PKK’nın siyasi kolu HEDEP yönetimiyle dirsek temasında bulunduğu konuşuluyor. Araştırmacı İhsan Aktaş, zillet ittifakında diyaloğun sürdüğünü ancak aslan payını CHP’nin almasından dolayı masanın diğer ortaklarında bir rahatsızlık olduğunu da dile getirdi.

BUĞRA KARDAN  İSTANBUL

14-28 Mayıs seçimlerinin şokunu atlatamayan CHP’de gelenin gidenden farkı yok. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun delegelere para ve hediye dağıtarak Genel Başkan koltuğuna oturttuğu Özgür Özel de selefi Kemal Kılıçdaroğlu gibi Kandil’in siyasi ayağı HEDEP’le yakın irtibat hâlinde.

İP de markaj altında

Öğrenilenlere göre Özel ve ekibi HEDEP’lilerle gizli gizli buluşuyor. Her buluşmada İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Adana ve Mersin’in CHP’de kalması için takip edilecek yol ele alınıyor. 14-28 Mayıs hezimetlerinin ardından dağılan 7’li masayı yeniden toplamak, HEDEP’e başköşede yer vermek için elinden geleni yapan İmamoğlu ve Özel İP yönetimini de markaj altında tutuyor. Analistlerce “CHP elinde bulunan şehirleri korumak için HEDEP’e taviz üstüne taviz vermeye hazır”, “İmamoğlu ve Özel de Kılıçdaroğlu gibi PKK’nın siyasi koluna payanda olmaya hazır” deniliyor.

Gizli değil, açık

Araştırmacı İhsan Aktaş da Akit’e şu açıklamaları yaptı: “Başarısız ittifaklar CHP içinde ciddi sarsıntılara neden oldu, HDP ya da HEDEP’e ise oy kaybettirdi. HEDEP oyları önemli ölçüde geriledi. Oyları Türkiye’de yüzde 12’den yüzde 8’e, İstanbul’da yüzde 12’den yüzde 7.5’e kadar indi. Gelinen noktada partiler ittifak pazarlığına girişecekler ama kimliklerini koruyup koruyamayacaklarına bakacaklar. İP’in akıbeti belli, CHP’ye payanda olup kimlik oluşturamadığından kopuşlarla karşı karşıya. İttifakın tek kazananı CHP oluyor. Bunu diğer partiler görüyorlar. Tabanlarında CHP’ye kayma olduğunu müşahede ediyorlar. CHP’nin Güneydoğu Anadolu’da aldığı oylar ortada. Eskiden burada CHP’ye oy çıkmıyordu, halk dini hassasiyetlerinden ötürü CHP’ye rey vermiyordu. Ama yeni bir evreye girildi. CHP ile HEDEP’in münasebeti gizli kapaklı değil, açık. Bu kutsal bir ittifak gibi görülüyor. Göbeğinden Kıta Avrupası’na bağlı marjinal sol gruplar CHP ve HDP ya da HEDEP’i kontrol ediyorlar. Bunlar birbirleriyle diyalog durumundalar. CHP’nin HDP ya da HEDEP’e, HDP ya da HEDEP’in CHP’ye kazandırmasını esas alıyorlar.”

AK Parti İstanbul'u alacak

Aktaş, CHP’nin HEDEP ve İP’le ittifak girişimlerine rağmen AK Parti’nin İstanbul’u alacağına inandığını vurguladı. Aktaş, “İstanbul’da Osman Nuri Kabaktepe faktörü çok önemli. AK Parti İl Başkanı Kabaktepe CHP’ye karşı dişe diş mücadele veriyor. Tevfik Göksu da aktif muhalefet yaparak topluma İBB Başkanı İmamoğlu’nun başarısızlığını kabul ettirdi. İmamoğlu’nun ‘Şu konuda başarılıyım’ diyecek konumu kalmadı. Bütün bunlar AK Parti’nin İstanbul’u yeniden almasına imkân tanıyacak gibi görünüyor” diye ekledi.
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Yakınlaşma devam ediyor

Gazeteci-yazar Hikmet Genç ise CHP’nin HEDEP’le yakınlaşmasının devam ettiğinin altını çizdi. Genç, şunları dile getirdi: “CHP’nin dönüşmediği kurultayda ortaya çıktı. Gelenin gidenden farkı olmadığı aşikâr. Kurultayda aday olan Kılıçdaroğlu ve Özel’in Kavala ile Demirtaş’a özgürlük talep etmesi bunun bir delili. Öyle anlaşılıyor ki Özel de selefi Kılıçdaroğlu gibi HDP yahut HEDEP’e yeşil ışık yakıyor. HDP yahut HEDEP’le ittifaka açık. HDP yahut HEDEP’le ittifak konusu İP’te de sıkıntılara yol açıyor. Hatırlayın, İP 14-28 Mayıs seçimlerinin en büyük mağlubu oldu. İP yöneticileri CHP’nin gizli müttefikinden rahatsızdılar, rahatsızlar. Bunu seçimlerin akabinde Akşener ve ekibinin ‘CHP’yle ittifaka yokuz’ söyleminden anlıyoruz. Ama CHP bir tercihte bulunuyor, İP yerine HEDEP’i seçiyor. HEDEP’in kendisi için daha önemli olduğunu ifade ediyor.”

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Yorumlar

bunlar değişmez ::)

ben kemal gitti ben özgür geldi bunlar toplumdan uzaklastıkca gidiyorlarzaten eski secimlerd hedeple ortaktılar işe alımlarında acaba hedeplileri alıyorlarmıydı bence almmalılar sebeb adamlar biz kazndırdık sizi diyorlardı ::)

YORUM

CHP VE ONUN ZİHNİYETİ BU ÜLKE VE BU ÜLKE MÜSLÜMANLARININ BAŞINA GELMİŞ GEÇMİŞ EN BÜYÜK BELADIR
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