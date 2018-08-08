El dokuması halı nasıl temizlenir?

El dokuma halılarınızın uzun ömrülü olması için bakımının ve temizliğinin düzenli olarak yapılması gerekir.

Bu periyodik bakım halının gereksiz yere yıpranmasını önleyecektir.

El dokuması halıların en büyük özelliği içeriğindeki boyanın suda çözünüyor olmasıdır.

Bu nedenle suyla yıkanması halinde boyaların birbirine karışma riski büyüktür.

İlle de yıkama yapmak istiyorsanız renklerin karışmasını göze alarak soğuk suda bir kez şampuanlayıp hiç vakit kaybetmeden gelberi ile şampuanı çekmeli, ardından durulama suyunu döküp yine gelberi ile durulama suyu çekilmelidir.

Son olarak halınızı yatay şekilde kurutmalısınız.

Bu özellikteki halılarınızı silkelememeye özen gösterin.

El dokuması halınızı silkelerseniz esneyerek ilk formunu kaybetmesine neden olursunuz.

Bunlara ek olarak el dokuması halılar kuru temizleme yöntemiyle temizlenmemelidir.

El dokuması halılar çok hassas bir yapıya sahiptir. Bu hassaslık, onlara her türlü uygulamayı yapmanızı engeller.

Saçaklarını taramak, ağartıcı kullanarak silmek gibi işlemlerden uzak durun.

El dokuması halıları en iyi şekilde temizlemek için halı yıkama firmalarından yardım almalı ve halınızın özelliklerini firmaya bildirmelisiniz.

Nasılkolay.com'dan alınmıştır.