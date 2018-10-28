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El Clasico'da tarihi fark!

La Liga'nın 10. hafta mücadelesinde Barcelona, Real Madrid'i 5-1 mağlup etmeyi başardı.

28 Ekim 2018 Pazar 20:25
El Clasico'da tarihi fark!

İspanya La Liga'nın 10. haftasında dünyanın sayılı derbilerinden El Clasico oynandı. Barcelona ile Real Madrid'in karşı karşıya geldiği Camp Nou'daki mücadeleyi Barcelona 5-1'lik skorla kazandı ve zor günler geçiren rakibine bir darbe daha indirdi.

Barcelona'ya galibiyeti getiren goller 11. dakikada Coutinho, 30. dakikada penaltıdan olmak üzere, 75. ile 83. dakikada Suarez ve 87. dakikada Vidal tarafından geldi. Real Madrid'in tek sayısını ise 50. dakikada Brezilyalı yıldız Marcelo kaydetti.

Bu sonucun ardından Barcelona sezonun 6. galibiyetini aldı ve 3 beraberlik, 1 mağlubiyet ile birlikte puanı 21 yaptı. Galibiyet hasreti 5 maça çıkan ve 3 maçtır kazanamayan Real Madrid ise 14 puanla 9. basamakta kaldı.

La Liga'nın 11. haftasında Barcelona deplasmanda Vallecano ile karşılaşacakken, Real Madrid ise evinde Valladolid'i konuk edecek.

Suarez hat-trick yaptı

Barcelona'nın Uruguaylı yıldızı Luis Suarez, El Clasico tarihinde ilk kez Real Madrid ağlarına 3 gol gönderdi. Tecrübeli golcü ayrıca, 11 maçta 8 kez Real Madrid ağlarını sarsmış oldu. 11 El

Marcelo Clasico'da 2 kez gol attı

Üst üste 3. resmi maçında ağları sarsan Marcelo, kariyerinde bunu ilk kez başarırken, Barcelona'ya karşı da 2011'den sonra ilk golünü attı.

Son 20 penaltının 13'ü Barcelona'ya

El Clasico tarihinde çıkan son 20 penaltının 13'ü Barcelona'ya çalınırken, 7 kez de Real Madrid beyaz noktaya gitti.

Haber Tarihi: 28 Ekim 2018 Pazar 20:25
  1. Barcelona
  2. Real Madrid
  3. EL-Clasico

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