’El bebek gül bebek’ paketleri 8 bin aileye ulaştı

Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin korona virüs salgını sürecinde bebekleri olan dar gelirli aileler için başlattığı ’El bebek gül bebek projesi’ kapsamında 8 bin aileye içerisinde bebek bezi, bebek maması, şampuan, ıslak mendil ve sabunun bulunduğu bebek paketleri ulaştırıldı.

Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığının başlattığı ’El bebek gül bebek projesi’, salgın sürecinde bebek sahibi olan dar gelirli ailelerin yüzünü güldürdü. ’0324 533 37 21’ numaralı kriz merkezini arayan aileler, Büyükşehir Belediyesinden bebek paketi talebinde bulundu. Projenin başlangıç sürecinde 2 bin civarı gelen talep, süreç içerisinde 10 binin üzerine ulaştı. Yeni talepleri de alan ekipler, kısa süre içerisinde taleplerin yüzde 80’ini karşıladı.

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Serdal Gökayaz, talepleri hızla karşılarken, yeni talepleri de almaya devam ettiklerini söyledi. Gökayaz, “Pandemi sürecinde ortaya çıkan sıkıntılardan birisi de ailelerin yaşadığı ekonomik problemler oldu. Çocuğu dünyaya yeni gelmiş vatandaşlarımızın bu anlamda birtakım sıkıntılarının olması bu süreçte çok normal. Biz de ailelerimizi desteklemek amacıyla içerisinde bebek maması, şampuan, ıslak mendil, bebek bezi ve sabun olan bir hediye seti oluşturduk. Çünkü buradaki en önemli konulardan birisi çocuğun beslenmesine yönelik bir problemdi. Çocuk mamasıyla bebeğimizin bu dönemdeki ihtiyacını karşılamayı birincil görev bildik. Şu anda 10 binin biraz üzerinde bir talep söz konusu. Bu taleplerin 8 binini karşılamış durumdayız. Geriye 2 binlik bir talebimiz kalıyor. Bunu da hızlı bir şekilde karşılıyoruz. Ayrıca yeni talepler de alıyoruz" dedi.