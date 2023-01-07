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Dünya El bagajının içinde yılan bulundu
Dünya

El bagajının içinde yılan bulundu

ABD Ulaştırma Güvenlik İdaresi, dün açıklama yaparak Florida eyaletinde bir havalimanının X-ray cihazıyla bir el bavulun içinde 1 metreden uzun boa yılanı tespit ettiklerini duyurdu.

Yeniakit Publisher
2023-01-07 23:24:00 -
El bagajının içinde yılan bulundu

ABD Ulaştırma Güvenlik İdaresi (TSA), dün açıklama yaparak Florida eyaletinde bir havalimanının X-ray cihazıyla bir el bavulun içinde 1 metreden uzun boa yılanı tespit ettiklerini duyurdu.

Ulaştırma Güvenliği İdaresi, dün açıklama yaparak Florida'nın Tampa Uluslararası Havalimanı'nda ismi açıklanmayan kadın bir yolcunun el bagajında bir metreden uzun boa yılanı tespit ettiklerini bildirdi.

TSA Sözcüsü Lisa Farbstein olayın 15 Aralık’ta meydana geldiğini belirterek sosyal medyadan X-ray cihazından alınan görseli paylaştı. Sözcü açıklamasında “Uçakta yılan mı? Bu, geçen ay bir seyahat çantasında olan bir boa yılanı olan Bartholomew'in TSA röntgeni. Kadın, yılanın duygusal destek evcil hayvanı olduğunu iddia etti” ifadelerini kullandı.

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