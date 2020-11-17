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Dünya El Bab'da yakalanan PKK'lı terörist, 5 ABD'li tarafından eğitildiğini itiraf etti
Dünya

El Bab'da yakalanan PKK'lı terörist, 5 ABD'li tarafından eğitildiğini itiraf etti

Suriye'nin El Bab kentinde dün sabaha karşı düzenlenen operasyonla yakalanan PKK'lı terörist, 5 ABD'liden yaklaşık 500 teröristle birlikte bir ay boyunca silahlı eğitim aldıklarını itiraf etti.

Yeniakit Publisher
2020-11-17 12:16:00 -
El Bab'da yakalanan PKK'lı terörist, 5 ABD'li tarafından eğitildiğini itiraf etti

KCK / PKK-PYD / YPG terör örgütü mensubu Mahmud Hamid'in El Bab şehir merkezinde yaşayan yakınlarının yanına gelebileceğinin duyulması üzerine bölgedeki güvenlik güçleri harekete geçti.

Mahmud Hamid, istihdam nedeniyle dün sabah 6.30 sıralarında düzenlenen operasyonda, Al Vilat Mahallesi Elbüşi Camisi mevkisinde ikamet eden kız kardeşinin evinde gözaltına alındı.

İfadesi alınan terörist, El Bab şehir merkezinde ikamet etmekteydi ve 2015 yazında terör örgütü DAEŞ'in işgal ettiği  El Bab'dan ailesiyle birlikte Münbic'e göç etti ve burada terör örgütü KCK/PKK-PYD/YPG'ye katılarak Aynularab'a (Kobani) gittiğini söyledi.

Terörist yaptığı açıklamada, Aynularab'daki örgütün sözde eğitim kampında 500'e yakın teröristle birlikte 5 ABD vatandaşından 1 ay silahlı eğitim aldığını belirterek, daha sonra Minbic şehir merkezinde örgüt adına istihbarat faaliyetleri yürüttüğünü itiraf etti. 

Terörist, El Bab savcısının talimatı üzerine tutuklandı ve El Bab hapishanesine teslim edildi.

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