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Aktüel El Bab'da yakalanan PKK'lı terörist, 5 ABD'li tarafından eğitildiğini itiraf etti
Aktüel

El Bab'da yakalanan PKK'lı terörist, 5 ABD'li tarafından eğitildiğini itiraf etti

Suriye'nin El Bab kentinde dün sabaha karşı düzenlenen operasyonla yakalanan PKK'lı terörist, Münbiç'te 2015'te 16 yaşındayken örgüte katıldığını ve Aynularab'da yaklaşık 500 teröristle birlikte 5 ABD'liden bir ay silahlı eğitim aldıklarını anlattı - Örgütteki görevinin istihbarat toplamak olduğunu itiraf eden terörist tutuklanarak El Bab cezaevine gönderildi

Yeniakit Publisher
2020-11-17 11:35:06 -
El Bab'da yakalanan PKK'lı terörist, 5 ABD'li tarafından eğitildiğini itiraf etti

ANKARA (AA) - Suriye'nin El Bab kentinde dün sabaha karşı düzenlenen operasyonla yakalanan PKK'lı terörist, 5 ABD'liden yaklaşık 500 teröristle birlikte bir ay boyunca silahlı eğitim aldıklarını itiraf etti.

AA muhabirinin güvenlik kaynaklarından aldığı bilgiye göre, terör örgütü KCK/PKK-PYD/YPG üyesi Mahmud Hamid'in, El Bab şehir merkezinde yaşayan akrabalarının yanına gelebileceği yönündeki duyum üzerine bölgedeki güvenlik güçleri harekete geçti.

İstihbari çalışmalar sonucunda dün saat 06.30 sıralarında düzenlenen operasyonda, Mahmud Hamid, Al Vilat Mahallesi Elbüşi Camisi mevkisinde ikamet eden kız kardeşinin evinde gözaltına alındı.

- 16 yaşında örgüte katıldı

İfadesi alınan terörist, El Bab şehir merkezinde ikamet ederken 2015 yaz döneminde terör örgütü DEAŞ'ın işgali altındaki El Bab'dan ailesiyle Münbiç'e göç ettiklerini, burada terör örgütü KCK/PKK-PYD/YPG'ye katılarak Aynularab'a (Kobani) gittiğini söyledi.

- 5 ABD vatandaşı silahlı eğitim verdi

İfadesinde Aynularab'daki örgütün sözde eğitim kampında yaklaşık 500 teröristle beraber, ABD vatandaşı 5 kişiden 1 ay silahlı eğitim aldıklarını belirten terörist, daha sonra Münbiç şehir merkezinde örgüt adına istihbarat faaliyetleri yürüttüğünü itiraf etti.

Terörist, El Bab savcısının talimatıyla tutuklanarak El Bab cezaevine teslim edildi.

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