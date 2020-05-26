El Bab’da sivillerden rejim ve terör örgütleri karşıtı protesto

Suriye’nin Halep kentinin kuzeyinde yer alan El Bab’da yaşayan siviller, Esad rejimi ve PKK/YPG terör örgütlerine karşı protesto düzenledi. Siviller yerinden edilen ailelerin evlerine geri dönmesini talep etti.

Suriye’nin El Bab kentinde yüzlerce sivil, Esad rejimi ve PKK/YPG terör örgütlerini protesto etti. Siviller saldırılar nedeniyle defalarca yerinden edilen Suriyelilerin evlerine dönmesini talep etti. Suriye bayrağı taşıyan sivil halk, “Allah sizden intikamımızı alacak”, “Vatanımızı seviyoruz” sloganları attı. El Bab halkı, Esad’ın ve terör örgütlerinin bitmeyen saldırılarından bıktıklarını söyledi. Huzurlu ve sakin bir hayat yaşamak istediklerini açıklayan siviller, Esad rejimi ve terör örgütleri nedeniyle Suriyelilerin evsiz kaldıklarını ya da çadır ve kötü koşullar altındaki kamplarda zor şartlarda yaşamaya çalıştığını vurguladı.