  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

El Bab’da sivillerden rejim ve terör örgütleri karşıtı protesto

Suriye’nin Halep kentinin kuzeyinde yer alan El Bab’da yaşayan siviller, Esad rejimi ve PKK/YPG terör örgütlerine karşı protesto düzenledi.

Yeniakit Publisher
2020-05-26 10:36:20 -
El Bab’da sivillerden rejim ve terör örgütleri karşıtı protesto

Suriye’nin Halep kentinin kuzeyinde yer alan El Bab’da yaşayan siviller, Esad rejimi ve PKK/YPG terör örgütlerine karşı protesto düzenledi. Siviller yerinden edilen ailelerin evlerine geri dönmesini talep etti.


Suriye’nin El Bab kentinde yüzlerce sivil, Esad rejimi ve PKK/YPG terör örgütlerini protesto etti. Siviller saldırılar nedeniyle defalarca yerinden edilen Suriyelilerin evlerine dönmesini talep etti. Suriye bayrağı taşıyan sivil halk, “Allah sizden intikamımızı alacak”, “Vatanımızı seviyoruz” sloganları attı. El Bab halkı, Esad’ın ve terör örgütlerinin bitmeyen saldırılarından bıktıklarını söyledi. Huzurlu ve sakin bir hayat yaşamak istediklerini açıklayan siviller, Esad rejimi ve terör örgütleri nedeniyle Suriyelilerin evsiz kaldıklarını ya da çadır ve kötü koşullar altındaki kamplarda zor şartlarda yaşamaya çalıştığını vurguladı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık net 124 m² daire
Satılık net 124 m² daire

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı