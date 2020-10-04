El Bab'da saldırı! Suriye Milli Ordusu'ndan kayıplar var
Suriye'nin El Bab ilçesinde polis kontrol noktasına bomba yüklü araçla düzenlenen saldırı sonucu saldırıda Suriye Milli Ordusu'ndan (SMO) 2 polis hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.
Suriye'nin Halep kentinin El Bab ilçesinde bomba yüklü araçla düzenlenen saldırı sonucu 2 polis hayatını kaybetti, 6 kişi de yaralandı.
SMO'ya bağlı 2 polis hayatını kaybetti
Edinilen bilgiye göre, Halep kentinin doğusunda bulunan El Bab ilçesinde bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi. Suriye Milli Ordusu'na (SMO) bağlı polis kontrol noktasına yönelik düzenlenen saldırı sonucu SMO'ya bağlı 2 polis hayatını kaybetti, 6 kişi de yaralandı.
Saldırı terör örgütü PKK/YPG yaptı
Saldırı nedeniyle çevrede maddi zarar meydana gelirken, saldırının terör örgütü PKK/YPG tarafından gerçekleştirildiği belirtildi.