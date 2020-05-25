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Aktüel

El Bab’da patlama: 1 yaralı

Suriye’nin El Bab ilçesinde bomba yüklü bir aracın patlaması sonucu Suriye Milli Ordusu’ndan bir askerin yaralandığı bildirildi.

Yeniakit Publisher
2020-05-25 14:16:02 -
El Bab’da patlama: 1 yaralı

Suriye’nin El Bab ilçesinde bomba yüklü bir aracın patlaması sonucu Suriye Milli Ordusu’ndan bir askerin yaralandığı bildirildi.


Suriye’nin Halep kentine bağlı El Bab ilçesinde bomba yüklü bir araç patladı. Yerel kaynaklar, patlamada bir SMO askerinin ağır yaralandığını açıkladı. Patlama nedeniyle çevredeki binalarda maddi hasar meydana geldi.

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