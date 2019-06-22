El Bab'da bombalı saldırı! Çok sayıda yaralı var Suriye'nin kuzeyinde yer alan Bab ilçe merkezinde, bomba yüklü motosikletin infilak ettirilmesi sonucu 13 sivil yaralandı.

Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Suriye'nin Bab ilçe merkezinde yer alan Çobanbey yolunda park halindeki bomba yüklü motosiklet infilak ettirildi. Saldırı sonucu meydana gelen patlamada 13 sivil hafif yaralandı. Olay yerine intikal eden emniyet güçleri çevrede güvenlik önlemleri alırken, yaralılar bölgedeki hastanelere sevk edildi. Saldırıyı henüz üstlenen olmazken, güvenlik birimleri, saldırının terör örgütü YPG/PKK tarafından düzenlendiği ihtimali üzerinde duruyor.

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