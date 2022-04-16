El açması kol böreği tarifi | Kol böreği nasıl yapılır?
İftar sofralarına, çayın yanına ya da sahur sofralarına börek hazırlamak isteyenler 'El açası börek nasıl yapılır?' sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, el açması börek nasıl yapılır? El açması kol böreği nasıl yapılır? Tam ölçülü kol böreği tarifi
Ramazan ayında sofralar şenlenir… Bu mübarek ayda sevdiklerinin damaklarını şenlendirmek isteyenler ise el açası böreğin nasıl yapılacağını araştırmaya başladı. Peki, kol böreği nasıl yapılıyor?
El açması kol böreği tarifi
Malzemeler:
5 su bardağı un
2 tatlı kaşığı tuz
2,5 su bardağı su
100 gram tereyağı
3 yemek kaşığı sıvı yağ
İç malzemesi:
4 adet haşlanmış patates
Maydanoz
Pu lbiber
Karabiber
2 yemek kaşığı zeytinyağ
Tuz
Üzeri için:
1 adet yumurta sarısı
Zeytinyağı
Susam
Çörek otu
Kol böreği nasıl yapılır?
Bir yoğurma kabının içerisine un, tuz ve suyu alın. Suyun hepsini bir anda eklemeyin kıvama göre ekleme yapabilirsiniz.
Yoğurduğunuz hamuru 6 bezeye ayırın.
Bezeleri pasta tabağı boyutunda açın.
100 gram tereyağı ve sıvı yağı karıştırın.
Hamuru alacağınız tezgaha bir miktar yağlı karışımdan sürün.
Hamurları arasında yağ karışımından sürerek üst üste yerleştirin.
en son bezeyi de açıp yerleştirdikten sonra 10-15 dakika dinlendirin.
İç harç için patatesleri haşlayın.
Haşlanan patatesi ezin ve tüm iç malzemeyi güzelce karıştırın.
Dinlenen hamurdan katları alın ve açın.
Açtığınız hamurun içerisine iç harcı ekleyin ve rulo şeklinde sarın.
Yağlı kağıt serili tepsiye kol böreklerini dizin.
Böreklerin üzerine yumurta sarı, sıvı yağ sürün.
Böreklerin üzerine arzu ederseniz çörek otu ve susam serpin.
Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında börekleri pişirin.
Afiyet olsun.