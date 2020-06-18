  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Ekvador'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 4 bini geçti

Yeniakit Publisher
2020-06-18 00:32:26 -
Ekvador'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 4 bini geçti

ANKARA (AA) - Güney Amerika ülkesi Ekvador'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 4007'ye yükseldi.

Ekvador Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 37 kişi hayatını kaybetti. Böylece ülke genelinde Kovid-19 kaynaklı ölüm sayısı 4007'ye çıktı. Vaka sayısı ise 547 artarak 48 bin 490'na ulaştı. Sağlığına kavuşanların sayısı da 4 bin 910 oldu.

Ülkede ilk Kovid-19 vakası 29 Şubat'ta, virüs kaynaklı ilk ölüm ise 14 Mart'ta görülmüştü.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2014 model Fiat Linea
Satılık 2014 model Fiat Linea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı