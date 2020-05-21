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Dünya

Ekvador'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 2 bin 888'e çıktı

Güney Amerika ülkesi Ekvador'da, Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 2 bin 888'e ulaştı.

Yeniakit Publisher
2020-05-21 10:51:00 -
Ekvador'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 2 bin 888'e çıktı

 

 

Güney Amerika ülkesi Ekvador'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 2 bin 888'e ulaştı.

Ekvador Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Kovid-19'dan son 24 saatte 49 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 2 bin 888'e, vaka sayısı ise 703 artarak, 34 bin 854'e yükseldi.

Ülkede ilk Kovid-19 vakası 29 Şubat'ta, virüs kaynaklı ilk ölüm ise 14 Mart'ta gerçekleşmişti.

 

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