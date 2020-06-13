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Dünya

Ekvador'da koronavirüs bilançosu açıklanı

Güney Amerika ülkesi Ekvador'da, koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 108 kişi öldü.

Yeniakit Publisher
2020-06-13 03:41:00 -
Ekvador'da koronavirüs bilançosu açıklanı

Ekvador Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 108 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle toplam ölü sayısı 3 bin 828'e çıktı, vaka sayısı da 1338 artarak, 45 bin 778'e ulaştı.

Ülkede 22 Mayıs'tan bu yana bir günde en yüksek ölü sayısı kayda geçti. Sağlığına kavuşanların sayısı da toplam 4 bin 600 olarak belirlendi. Ülkede ilk Kovid-19 vakası 29 Şubat'ta, virüs kaynaklı ilk ölüm ise 14 Mart'ta görülmüştü.

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