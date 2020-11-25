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Aktüel Ekvador İçişleri Bakanı Romo, polisin protestoculara sert müdahalesi nedeniyle görevden alındı
Aktüel

Ekvador İçişleri Bakanı Romo, polisin protestoculara sert müdahalesi nedeniyle görevden alındı

Yeniakit Publisher
2020-11-25 07:11:28 -
Ekvador İçişleri Bakanı Romo, polisin protestoculara sert müdahalesi nedeniyle görevden alındı

BOGOTA (AA) - Güney Amerika ülkesi Ekvador’un İçişleri Bakanı Maria Romo, ülkedeki hükümet karşıtı protestolara polisin sert müdahalesine izin verdiği gerekçesiyle görevinden alındı.

Ulusal medyaya yansıyan haberlere göre, Ekvador Kongresinde milletvekilleri, 18 "hayır" ve 12 çekimser oya karşı 104 "evet" oyu ile Romo'nun görevinden alınmasını onayladı.

Karara ilişkin açıklama yapan Bakan Romo, "Vatandaşların güvenliğini ve barışı muhafaza etme görevimi, yasal ve anayasal sorumluluklar içerisinde yerine getirdim." ifadesini kullandı.

Romo, 16 Ekim 2019'da ülkede akaryakıt sübvansiyonlarının kaldırılması nedeniyle 11 gün süren hükümet karşıtı protestolarda polisin, halkın canını riske atan, kullanım süresi dolmuş göz yaşartıcı gaz kapsüllerinin kullanmasına izin vermekle suçlanıyordu.

Protesto ve şiddet olaylarında 57'si yabancı ülke vatandaşı 1330 kişi gözaltına alınmış, 6 kişi hayatını kaybetmişti.







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