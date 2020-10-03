Ekvador, Bolivya ve Honduras'ta Kovid-19 kaynaklı ölümler artıyor

ANKARA (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı Güney Amerika ülkeleri Ekvador'da 11 bin 495, Bolivya'da 8 bin 45 ve Orta Amerika ülkesi Honduras'ta 2 bin 386'ya yükseldi.



Ekvador Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 62 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle virüs kaynaklı can kaybı 11 bin 495'e çıktı.



Ülkede Kovid-19 vaka sayısı 950 artışla 139 bin 534'e, iyileşenlerin sayısı 112 bin 296'ya ulaştı.



Bolivya Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 44 kişi daha hayatını kaybetti. Böylece virüs kaynaklı ölüm sayısı 8 bin 45'e yükseldi.



Vaka sayısının 503 artarak 136 bin 219'a çıktığı ülkede, iyileşenlerin sayısı 96 bin 564 oldu.

- Honduras'ta ölü sayısı 2 bin 386



Honduras basınında çıkan haberlere göre de ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 6 artarak 2 bin 386'ya, vaka sayısı ise 671 artışla 78 bin 269'a ulaştı.

Ülkede 29 bin 978 kişi virüsü yendi.



