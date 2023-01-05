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Ekonomi Eksim Pulse Girişimcilik Programı’na başvurular başladı
Ekonomi

Eksim Pulse Girişimcilik Programı’na başvurular başladı

Eksim Holding, enerji sektöründe fikirleri ya da projeleri bulunan gençlere yardımcı oluyor.

Yeniakit Publisher
2023-01-05 20:31:00 -
Eksim Pulse Girişimcilik Programı’na başvurular başladı

Holdingin Eksim Pulse Girişimcilik Programı’na gençler; enerji tedariki, enerji lojistiği, enerji dağıtım teknolojileri, enerji dağıtım yönetimi ve dijital çözümler kategorilerinde başvurabiliyor. Jüri tarafından uygun görülen 10 isim; kuluçka, hızlandırma ve yatırım aşamalarında 4 ay boyunca desteklenecek.

100 bin TL’ye kadar destek

Eksim Ventures Yatırım Komitesi Üyesi Uğur Mutluhan Oruncak, programa kabul edilen ekiplere 100 bin TL’ye kadar maddi destek sağlanacağını bildirdi. Oruncak, “Girişimcilere başta birçok yatırım ağından fon alma olanağı sunuyoruz. Partner yatırım ağlarımızın yanı sıra kitlesel fonlama ağları ile yatırım dünyasına erişimlerini kolaylaştırıyoruz” dedi.

Oruncak, ‘Eksim Pulse Girişimcilik Programı’nda tüm ekiplere finansal desteğin yanı sıra Ar-Ge, ofis, ekosistem erişim yardımında bulunulduğunu aktardı. Katılımcıların programın sonunda ise tüm girişimcilik ekosisteminin katılacağı final etkinliğiyle yatırım dünyasına ulaştıklarını söyledi.

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