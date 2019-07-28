Eksik duba geçtiğini fark edince birinciliği kabul etmedi

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde gerçekleşen Açık Su Yüzme Yarışı’nda 3 bin metrede birinci olan veteran yüzücü İbrahim Çelik, 4 duba geçmesi gerekirken 3 duba geçtiğini fark edip bu durumu hakemlere iletti ve altın madalyayı kabul edemeyeceğini söyledi.

Zonguldak’ın Ereğli İlçesinde Uluslararası Açık Su Yüzme Yarışları yapıldı. Yarışmada ilginç bir olay da yaşandı. 65 yaşındaki veteran yüzücü İbrahim Çelik, 3 bin metre kategorisinde birinci olarak karaya çıktı. Ancak Çelik, karaya erken çıktığını anlayınca bir terslik olduğunu fark etti. İbrahim Çelik, hakemlerin bile fark etmediği parkurda 4 duba geçmesi gerekirken 3 duba geçtiğini anladı. Çelik, hakem kuruluna durumu anlatarak altın madalyayı kabul edemeyeceğini söyledi. Hakemler veteran yüzücü İbrahim Çelik’in durumu anlatması üzerine kararı onaylanarak Çelik’i diskalifiye etti. Yüzücünün bu hareketi ise sporseverlerden büyük alkış aldı.