Ekşi Sözlük'ün Korkulu Rüyası: Kutsala Saygı Derneği

Son yıllarda kutsala hakaret suçları artmaya başladı. Bunun en büyük nedenlerinden biri yaptırımların yetersiz kalması ve denetim eksikliğidir. Artık bunların önlenmesi adına Kutsala Saygı Derneği kuruldu.

Kutsala Saygı Derneği (KUSAD) Başkanı Av. Mehmet Sarı tarafından kuruldu. İnternet üzerinden kutsalımıza saldıranlara karşı olarak kurduğu bu dernek ile değerlerimize sahip çıkıyor. Geçtiğimiz hafta yine her zaman olduğu gibi dini kutsallarımıza hakaret eden ekşi sözlük ve islam düşmanları, bundan sonra istediği gibi saldırılarına devam edemeyecek. Değerlerimizin koruyucusu olarak kurulan Kutsala Saygı Derneği, ekşi sözlüğün korkulu rüyası oldu.