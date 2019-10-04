Ekşi Sözlük'ten yeni skandal! Bu kez hedeflerinde Devlet Bahçeli var

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin sağlık sorunları nedeniyle hastanede tedavi görmesi üzerine çok sayıda spekülasyon ortaya atıldı. MHP yönetiminden konuyla ilgili resmi bir açıklama beklenirken, puslu ortamda çirkin provokasyon girişimleri de sahneye konuldu. Ekşi Sözlük internet sitesinde Ülkücülerin tepkisini toplayacak paylaşımlar yapıldı ve bu paylaşımlar sayfanın en üst sıralarına taşındı.

MHP lideri Devlet Bahçeli geçtiğimiz günlerde üst solunum yolları enfeksiyonu şikayetiyle hastaneye kaldırılmış, tedavisinin ardından hastaneden taburcu edilerek evinde istirahate çekilmişti.

Rahatsızlığının sürmesi nedeniyle TBMM açılışına katılamayan Bahçeli'nin ikinci kez hastanede müşahede altına alınması, sağlık durumunun kötüye gittiği yönünde çeşitli spekülasyonlara neden oldu.

Ekşi Sözlük'te skandal başlık, alçak cevap! Yetkililer göreve

SOL medyadan alçak iddia: Bir daha siyaset yapamayacak

Özellikle muhalif sol medya kaynaklı haberlerde, Devlet Bahçeli'nin sağlık durumunun kötüleştiği ve "bir daha siyaset yapamayacağına" yönelik iddialar gündeme getirildi.

AK Parti’li eski milletvekili Şamil Tayyar ise dün akşam konuyla ilgili bir bilgi paylaşarak, “Az önce hastaneyle irtibat kurdum, MHP Lideri Bahçeli'nin sağlık kontrolü tamamlanmış, durumu çok iyi, hayati tehlikesi yok. Doktorların ifadesiyle; bir haftaya kalmaz siyaset arenasındaki yerini alır.” ifadelerini kullandı.

Skandal başlık, skandal yorumlar

Muhalif kimliği ile bilinen Sedat Kapanoğlu'nun kurucusu olduğu Ekşi Sözlük internet sitesinde, MHP yönetimi ve ülkücüleri çok kızdıracak bir içerik yer aldı.

Ekşi Sözlük'te MHP liderinin rahatsızlığı sonrası "Devlet Bahçeli'ye son mesajınız" başlığını taşıyan provokatif bir başlık açılırken, bu başlığın altına birbirinden çirkin yorumlar yapıldı.

Bahçeli'nin vefat etmesini temenni eden ve beddua mahiyetinde mesajlar paylaşan Ekşi Sözlük kullanıcılarına Ekşi Sözlük yönetimi tarafından hiçbir müdahalede bulunulmaması ve söz konusu başlığın "Gündem" sayfasının en üst sıralarına taşınması dikkat çekti.

Ülkücülerin ve MHP tabanının liderlerine bağlılıkları bilinirken, Ekşi Sözlük'ün, "Ateşin bol olsun. giderken reyisini de götürsene", "Yalnız gitme yanına birilerini daha al", "Allahım seni öldürmesin süründürsün inşallah.", "Ebu cehil'e selam söyle.", "Hortumu bize bağladın gittin a**", "insan olan vatanını satar mı?", "Ay öyle bir şey olabilir mi gerçekten... lütfen olsun çünküüüü", "herhalde cesedini o çok sevdiğin erdoğan aile mezarlığına atarlar reis. hem gömmelerine de gerek yok, çakallar bile yemez seni." ve "güle güle n..z adam." şeklinde mesajları yayınlaması, provokasyon girişimi olarak yorumlandı.