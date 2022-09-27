Ekşi Sözlük’ten, polisimizi şehit eden PKK'lı Dilşah Ercan’a övgü!

Türkiye’nin karşısında olan her türlü hain grubun arka bahçeliğini yapan Ekşi Sözlük’te de dün gece polisimizi şehit eden terörist Dilşah Ercan için övgü dolu ifadeler yer aldığı ortaya çıktı. Sözlük'te Dilşah Ercan adlı köpek için 'gazeteci' denildi ve basın özgürlüğü adı altında savunulduğu yazılar ortaya çıktı.

İşte Ekşi Sözlük’te Dilşah Ercan için açılan o skandal başlıkta yazılan ifadeler:

gazetecilik faaliyetlerinden ötürü halen tutuklu olan gazeteci, adalet bakanlığı’nın gazetecilik faaliyetinden değil, örgüt üyeliğinden tutuklu olduğu yönündeki yalanlarını ifşa etmek için indymedia’da yayınlanan rapor şu şekilde:

bakanlık raporunda söylenenler: yorum dergisi ve yeni özgür halk gazetesi muhabiri. hakkında toplatma kararı olan yeni özgür halk dergisi bulundurmaktan, örgüt toplantılarına ve eylemlerine katılmaktan, güvenlik güçlerine mukavemette bulunmaktan 8 yıl 9 ay hapis cezası var.

bakanlık raporunda söylenmeyenler: ercan’ın katıldığı eylemler ve toplantılar halihazırda haberini yaptığı eylemler ve toplantılardır. gazeteci ercan’ın yargılanma sürecinde anadilinde savunma yapma talebi, ‘anlaşılamayan bir dil’ gerekçesi ile reddedilmiştir. ek olarak, bakanlık birincil hapsetme gerekçesi olarak (hakkında toplatma kararı olan) bir derginin gazeteci ercan’da bulunmasını göstermesine karşın, ercan’ın cezalandırılmasının gazetecilikle ilgisiz olduğu iddiasındadır.

dilşah ercan’a karataş kadın kapalı ceza infaz kurumu, adana adresinden ulaşabilir, mektup iletebilirsiniz.