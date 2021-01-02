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Gündem Ekşi Sözlük’teki kampanya tersine döndü
Gündem

Ekşi Sözlük’teki kampanya tersine döndü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, “Ben okumuyorum, siz de para verip okumayın” dediği Sözcü için Ekşi Sözlük’te kampanya başlatıldı. Sözcü gazetesi satın alınmasına yönelik çağrıya gelen mesajlar, kampanyanın ters teptiğini ve vatandaşın Sözcü’den bıktığını gözler önüne serdi.

Yeniakit Publisher
2021-01-02 11:22:00 -
Ekşi Sözlük’teki kampanya tersine döndü

 yeniakit.com.tr 

Miladi 2021 senesinin ilk günü Sözcü paçavrası bütün ülkede infiale neden olan skandal bir haber yayınladı. Haberde, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’nin ibadete açılması “2020’deki felaketlerden biri” olarak nitelendirildi.

Habere çok sayıda tepki gelirken, Ayasofya’da kıldığı Cuma namazının ardından kameralar karşısına geçen Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan da önemli bir çağrıda bulundu. Erdoğan, “Ben Sözcü gazetesini okumuyorum. Kimse de lüzumsuz yere buna para verip almasın.” dedi.

Kampanya başlatıldı

Şimdiye dek milli ve manevi değerlerimize her türlü saldırının gırla gittiği Ekşi Sözlük’te, Sözcü gazetesi alınması için kampanya başlatıldı. “2 ocak 2021 sözcü gazetesi alıyoruz kampanyası” başlığıyla duyurulan kampanyada, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a muhalefet etmek için Sözcü’nün rezillikleri bir kenara kondu ve paçavradan daha fazla satın alınması için çağrı yapıldı.

Ters tepti

Ancak kampanya solcuların beklediği gibi bir ilgiyle karşılanmadı. Birçok Ekşi Sözlük yazarı, kampanyaya katılmayacaklarını açıklayarak tepkilerini dile getirdi. O mesajlardan birkaçı şu şekilde:

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