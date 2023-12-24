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Gündem Ekşi Sözlük'teki hadsizlere soruşturma
Gündem

Ekşi Sözlük'teki hadsizlere soruşturma

Yeniakit Publisher
2023-12-24 12:36:00 -
Ekşi Sözlük'teki hadsizlere soruşturma

Ekşi Sözlük'te şehit babası hakkındaki skandal ifadelere soruşturma başlatıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, "Ekşi Sözlük" isimli sosyal paylaşım sitesinde, şehit olan askerlere yönelik suç veya suç unsuru içeren paylaşımları yapanlar hakkında resen soruşturma başlattı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medyada şehit paylaşımı yapan bir kişi hakkında gözaltı kararının verildiğini aktardı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, "Ekşi Sözlük isimli sosyal paylaşım sitesinde, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından terör örgütlerine yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda şehit olan askerlerimize yönelik suç veya suç unsuru içeren paylaşımları yapanlar hakkında resen soruşturma başlatılmıştır." bilgisi verildi.

Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bazı sosyal medya sitelerinde şehitlerimize ve ailelerine yönelik çirkin ve suç teşkil eden paylaşımları yapanlar hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmış olup, ayrıca sosyal medyada paylaşım yapan bir kişi hakkında da Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca gözaltı kararı verilmiştir." ifadelerini kullandı.

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Yorumlar

bükücü

vatan sevgisini vatanın sembolü bayrağı şehitliğin gaziliğin anlamını manasını ... oğlanları bilmez anlamaz onlara ancak pkk itlerinin saksofonunu üflettireceksin ondan hoşlanırlar
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