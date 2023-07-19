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Medya Ekşi Sözlük'te şımarık züppelere özel ceza önerisi!
Medya

Ekşi Sözlük'te şımarık züppelere özel ceza önerisi!

Yeniakit Publisher
2023-07-19 16:57:00 - 2023-07-19 16:59:48
Ekşi Sözlük'te şımarık züppelere özel ceza önerisi!

Ekşi Sözlük'te açılan bir başlıkta "trafik cezalarının araç değerine göre belirlenmesi" önerisi gündeme getirildi.

"Mehmet Şimşek'e önerimdir." girişiyle önerisini gündeme getiren Ekşi Sözlük yazarı, şu ifadeleri kullandı:

Adam ferrarisi ile 300 yapıp radara yakalanıyor, 4000 tl ceza ödüyor, 300 ile devam ediyor yoluna. Zengin adam için hız cezaları çerez parası gibi bir şey. Cezaların %99'u da radar ile kesildiğinden ehliyete ceza puanı olarak işlenmiyor.

Bu durumda önerim hız cezalarını arabanın piyasa değerinin %1'i olarak belirleyebiliriz. Örneğin 1 milyon TL'lik standart bir araba ile ceza yiyen 10 bin TL öderken, 20 milyon TL'lik ferrarisi ile hız cezası yiyen adam 200 bin TL öder.

Hem adil hem caydırıcı olur.


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