Ekşi Sözlük'te şımarık züppelere özel ceza önerisi!

"Mehmet Şimşek'e önerimdir." girişiyle önerisini gündeme getiren Ekşi Sözlük yazarı, şu ifadeleri kullandı:

Adam ferrarisi ile 300 yapıp radara yakalanıyor, 4000 tl ceza ödüyor, 300 ile devam ediyor yoluna. Zengin adam için hız cezaları çerez parası gibi bir şey. Cezaların %99'u da radar ile kesildiğinden ehliyete ceza puanı olarak işlenmiyor.

Bu durumda önerim hız cezalarını arabanın piyasa değerinin %1'i olarak belirleyebiliriz. Örneğin 1 milyon TL'lik standart bir araba ile ceza yiyen 10 bin TL öderken, 20 milyon TL'lik ferrarisi ile hız cezası yiyen adam 200 bin TL öder.

Hem adil hem caydırıcı olur.



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