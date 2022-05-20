Ekşi Sözlük'te Hz. Muhammed ve mucizesine hakaret! Şeref yoksunları lağım kustu

Açılan başlıklarla zaman zaman gündeme gelen Ekşi Sözlük, bir kez daha tartışmaların odağında. Bugün "Ay'ın ortadan ikiye yarıldığı safsatası" başlığıyla açılan konu hakkında çok sayıda mesaj atıldı.

Atılan mesajlarda, Kur'an'da da bahsedilen mucize küçümsenirken; O'na inananlarla da alay edildi.

"Cahil cühela kitlenin gündeme getirdiği safsatadır"

"Günümüzde hala cahil cühela kitle tarafından gündeme getirirlen safsatadır. Bu ne bilimsizliktir ya?" mesajı paylaşılırken; altında görülen başka bir mesajda, "Aha dinciler sülük gibi seri oylamaya başladı. Aferin, eksileyince Ay ortadan ikiye yarılmış olacak. Yersen" ifadeleri kullanıldı.

Ay'ın ortadan ikiyi ayrılması Kur'an-ı Kerim'de geçiyor

Kamer Suresi ilk üç ayetinde; Ay'ın ortadan ayrılış mucizesi şu ifadelerle anlatılıyor:

"Saat (kıyamet vakti) yaklaştı ve Ay yarıldı. Onlar bir mûcize görseler hemen yüz çevirip, 'Bu öteden beri bilinen bir sihir!' derler. Hep yalan saydılar ve kişisel arzularına uydular; oysa her iş yerli yerindedir."

Ekşi Sözlük'te daha önce de bir çok skandal mesajın yer aldığı başlık açılmış, hatta terör örgütü PKK'nın propagandası bile yapılmıştı.