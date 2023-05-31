Ekşi Sözlük'te 'hain' hamle! AK Partili esnafı 'fişleme' çalışması

Ekşi Sözlük’te AK Partili işletmelerin tek tek fişlenmesi ve buralardan alışveriş yapılmaması istendi. Seçim sonuçlarını hazmedemeyen bir grup provokatörün halkı kin ve düşmanlığa itmesi büyük tepki çekti.

Türkiye, 28 Mayıs Cumhurbaşkanı ikinci tur seçimleri için sandık başına giderek ülkeyi 5 yıl boyunca yönetecek olan Cumhurbaşkanını seçti.

Millet kararını verdi. Türkiye Yüzyılı'nın kapısı Başkan Erdoğan'la açıldı. Seçim sonuçlarını hazmedemeyen bir grup provokatör, FETÖ'nün yeni propaganda sitesi haline gelen Ekşi Sözlük'te skandal bir kampanya başlattı.

AK PARTİYE DESTEK VEREN İŞLETMELER HEDEF GÖSTERİLDİ!

Ekşi Sözlük CEO'su Başak Purut tarafından kullanılan yazar ekibi "AK Partili esnaftan alışveriş yapmayacağım" başlığı ile başlatılan kampanya ile AK Parti'ye destek veren işletmeleri hedef gösterdi.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

EKSİ SÖZLÜK'TE YENİ BİR SKANDAL

AK Partili esnafın fişlenmesinin istendiği Ekşi Sözlük'te buralardan alışveriş yapılmamasına dair provokasyon çalışması yürütüldü. Bazı işletmelerin isimleri de açık açık paylaşıldı.

EKŞİ SÖZLÜK'TE AK PARTİLİ HESAPLARI SUSTURMA OPERASYONU

2023 seçimleri öncesi operasyonlara başlayan Ekşi Sözlük, AK Parti'ye destek veren hesapları bilinçli şekilde tek tek kapatmıştı. Ekşi Sözlük moderasyonun CHP ve muhalefet ile ilgili başlıkları gündeme ve öne çıkanlara taşırken, AK Parti'ye destek veren kullanıcıların 'entry'lerini (yorumlarını) ve başlıklarını geri plana itmesi yoğun tartışmalara konu olmuştu.

İşte skandal kampanyaya ait yapılan paylaşımlardan bazıları: