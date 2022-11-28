Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Böyle kepazelik görülmedi
CHP’lilerin terör kanallarına çıkması rutin haline gelirken bu durumdan rahatsız olan kişiler yorumlarını belirli mecralarda dile getiriyor. Bu mecralardan bir tanesi olan Ekşi Sözlük’te konuyla ilgili bir başlık açıldı. Fakat CHP’nin aleyhinde yazı yazan kullanıcıların yorumları Ekşi Sözlük tarafından engellendi.
Artık gizlemeden terör örgütü kanallarına çıkan CHP’liler gündem oluyor. Son olarak terör örgütü PKK’nın yayın organı olan Medyahaber’e CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya konuk oldu. Bu durumu Ekşi Sözlük’te tartışmak isteyenler konu başlığı açtı. Fakat konuyla alakalı CHP’nin aleyhinde yazı yazan kullanıcıların yorumları engellendi ve hesapları kapatıldı.