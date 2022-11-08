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Medya Ekşi Sözlük'te "alkol" rezaleti! Sınırı olmayan bu çöplüğe kim dur diyecek?
Medya

Ekşi Sözlük'te "alkol" rezaleti! Sınırı olmayan bu çöplüğe kim dur diyecek?

Ekşi Sözlük yazarları "Yazarların alkolle tanıştığı yaş" başlığı altında paylaştıkları mesajlarda küçük yaşta alkol almayı özendirdiler.

Yeniakit Publisher
2022-11-08 22:15:00 -
Ekşi Sözlük'te "alkol" rezaleti! Sınırı olmayan bu çöplüğe kim dur diyecek?

 Yeniakit.com.tr 

Her seferinde farklı bir rezaletle gündeme gelen Ekşi Sözlük'te şimdi de "alkol" övgüsü yapıldı.

"Yazarların alkolle tanıştığı yaş" başlığı altında paylaştıkları mesajlarda küçük yaşta alkol almayı özendirdiler.

Yazarların paylaşımlarında, alkolü ilk defa aileleri ile birlikte aldıkları dikkat çekerken, yapılan rezil paylaşımlardan bazıları şöyle:

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