Ekşi Sözlük'e yasak gerekçesi 'TSK yardımları çaldı' iftirası!. Bunu mu savunuyorsun Fehmi koru?

Açıkça İsrail propagandası yapılan, TSK'ya başta deprem yardımlarını çaldığı iftirası olmak üzere yüzlerce iftiranın atıldığı, Araplara her türlü ırkçı hakaretin edildiği Ekşi sözlük adlı yerli ve milli olmayan yabancı istihbarat servislerinin güdümündeki platforma geç de olsa erişim yasağı geldi. Fehmi Koru adlı liberal eskisi yazar ise bu durumu köşesinde ' 7.5 deprem şiddetinde haber' oalrak yorumladı.

Koru bahsi geçen talihsiz yazının başka bir bölümünde İhsan Eliaçık adlı ehli sünnet karşıtı sözde ilahiyatçının Kuranı kerim'i yalan yanlış yorumladığı, açıkladığı ve sadeleştirdiği meal ve tefsir kitabını savunarak, kitabı toplama ve yasaklama kararına karşı çıktı. İhsan Eliaçık adlı HDP sempatizanı mezhepsiz sözde hocayı din alimi olarak lanse eden Koru yazısında 'Memleketimden hoş olmayan manzaralar bunlar…' ifadelerine yer verdi.

TSK'ya türlü iftiralar atılani İsrail'in göklere çıkarıldığı, Arap milletine her türlü küfrün ve hakaretin edildiği, Başkan Erdoğan'a ağza alınmayacak sözlerin kusulduğu Ekşi Sözlük'ün kapatılması ve Liberal din anlayışıyla ateistleri bile cennete sokan ve bu yönüyle Fethullah Gülen teröristini akıllara getiren, HDP ile içli dışlı fotoğraflar veren İhsan Eliaçık adlı sözde hocanın yalan yanlış ve ilim dışı kuran mealinin toplanması mı zihninde depremlere neden oldu Fehmi Koru?